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20.07.2020 13:29
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Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков оказались семеро россиян

Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков с танкера Curacao Trader находятся семеро россиян. Об этом 20 июля рассказали в посольстве РФ в Нигерии.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно «Curacao Trader» 17 июля с. г. в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — говорится в заявлении дипломатов.

Ранее стало известно, что пираты захватили в заложники всего 13 членов экипажа (изначально сообщалось о 15) — граждан России и Украины. Инцидент произошел 17 июля — по предварительным данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных людей. Curacao Trader шел под флагом Либерии из порта Ломе в Того, его атаковали в 230 морских милях от нигерийского города Лагос.

Отметим, Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом среди морских пиратов. 45 % случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Разбойники обычно действуют по следующей схеме: захватывают членов экипажа в заложники и требуют за них выкуп. В 2019 году, по подсчетам Международного морского бюро, 90 % похищений приходилось на Гвинейский залив.

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Комментарии (2)

grishakin1976
лишь бы живыми наши вернулись!
kuk-vasyusha
Тысяча чертей!)
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