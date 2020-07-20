Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков с танкера Curacao Trader находятся семеро россиян. Об этом 20 июля рассказали в посольстве РФ в Нигерии.



«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно «Curacao Trader» 17 июля с. г. в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — говорится в заявлении дипломатов.