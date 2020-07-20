Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков оказались семеро россиян
Среди похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков с танкера Curacao Trader находятся семеро россиян. Об этом 20 июля рассказали в посольстве РФ в Нигерии.
«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно «Curacao Trader» 17 июля
О ПОХИЩЕНИИ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ В ГВИНЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) July 20, 2020
Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" 17 июля с.г. в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан.@MID_RF pic.twitter.com/0ZRvnd7t6S
Ранее стало известно, что пираты захватили в заложники всего 13 членов экипажа (изначально сообщалось о 15) — граждан России и Украины. Инцидент произошел 17 июля — по предварительным данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных людей. Curacao Trader шел под флагом Либерии из порта Ломе в Того, его атаковали в 230 морских милях от нигерийского города Лагос.
Отметим, Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом среди морских пиратов.