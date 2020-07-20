Петербургский Фонд развития промышленности одобрил кредитов еще на 230 млн. Общая сумма перевалила за 2,4 млрд

О результатах заседания 20 июля сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина. 156,6 млн рублей будут направлены в АО «Вертекс» на проект «Приобретение оборудования в рамках модернизации действующего производства лекарственных средств и выпуск новых наименований продукции». Заём рассчитан на семь лет: в первые два года ставка составит 1 % годовых, в следующие пять — 3 % годовых. Компания включена и в федеральный, и в региональный перечни системообразующих предприятий.

71 млн рублей получит ЗАО «СК ЛенСтройДеталь»; деньги нужны на оборудование для модернизации сетко-сварочного оборудования. Заём выдается на 5 лет под 1 % годовых в течение первого года, 3 % годовых за второй и третий год, 5 % годовых на четвертый и пятый годы.

Всего на сегодняшний день Наблюдательный совет фонда одобрил выделение займов на общую сумму 2,408 млрд рублей. Общая его капитализация составляет 2,150 млрд рублей.

«Реализация проектов, на которые идут средства Фонда, позволит привлечь в экономику города более 8 млрд частных инвестиций, создать более 640 новых рабочих мест, а также по мере реализации проектов увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 5,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» неоднократно рассказывала о докапитализации двух смольнинских фондов: Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Эта мера стала частью второго пакета мер поддержки, связанных с пандемией коронавируса. В исправленном бюджете на эти цели заложено порядка 2 млрд. Оба направления рассчитаны на выдачу льготных займов пострадавшим от пандемии предприятиям.