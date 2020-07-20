В Кремле не считают, что на митинги в Хабаровске вышли провокаторы, которым заплатила команда арестованного губернатора Фургала

В Кремле не согласны с тем, что митинги в Хабаровске были оплачены командой арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



Песков отвечал на вопросы журналистов и коротко сформулировал позицию Кремля: «Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить. Если отвечать на ваш вопрос (об организации митингов. — Прим. ред.), ответ нет», — сказал Песков.

