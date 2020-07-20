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20.07.2020 13:14
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В Кремле не считают, что на митинги в Хабаровске вышли провокаторы, которым заплатила команда арестованного губернатора Фургала

В Кремле не согласны с тем, что митинги в Хабаровске были оплачены командой арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отвечал на вопросы журналистов и коротко сформулировал позицию Кремля: «Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить. Если отвечать на ваш вопрос (об организации митингов. — Прим. ред.), ответ нет», — сказал Песков.

Напомним, акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в «в местах массового скопления людей».

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Комментарии (5)

Савва Морозов
конечно, не скажешь, что 50 тысяч за деньги вышли, а скажешь - могут и 100 тысяч выйти, тогда трутневу устроют люстрацию по-украински - в помойку засунут.
Савва Морозов
соловей на ртр1 вчерась так подбирал слова, что любо-дорого смотреть. очко не железное.
Barmaley_5e4d0211d3423
А провокаторы вышли? Все?
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