В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету. Он расположен недалеко от места гибели журналиста
Памятник Павлу Шеремету открыли в Киеве 20 июля спустя четыре года после его гибели. Мемориал в виде смятого листа с именем журналиста установили на улице Ивана Франко, рядом с местом гибели.
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В Киеве открыли мемориал журналисту Павлу Шеремету, который погиб в столице четыре года назад. Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет и где он погиб. Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык. #киев #мемориал #шеремет #павелшеремет
Гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Он скончался в машине скорой, после того как автомобиль, за руль которого он сел, взорвался в трехстах метрах от его дома. Бомба была прикреплена к днищу машины. На запись камер видеонаблюдения попали и те, кто ее установил, но выяснить их личности не удавалось долгое время.
В прошлом году глава МВД Украины объявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. Однако расследование продолжается, заказчик всё ещё не назван.
Шеремет родился и начал карьеру журналиста в Белоруссии, потом несколько лет он проработал на ОРТ в Москве и в 2014 уехал работать в Киев. В день своей смерти должен был выйти в очередной эфир «Радио Вести».