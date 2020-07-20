Памятник Павлу Шеремету открыли в Киеве 20 июля спустя четыре года после его гибели. Мемориал в виде смятого листа с именем журналиста установили на улице Ивана Франко, рядом с местом гибели.

Гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Он скончался в машине скорой, после того как автомобиль, за руль которого он сел, взорвался в трехстах метрах от его дома. Бомба была прикреплена к днищу машины. На запись камер видеонаблюдения попали и те, кто ее установил, но выяснить их личности не удавалось долгое время.

В прошлом году глава МВД Украины объявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. Однако расследование продолжается, заказчик всё ещё не назван.



Шеремет родился и начал карьеру журналиста в Белоруссии, потом несколько лет он проработал на ОРТ в Москве и в 2014 уехал работать в Киев. В день своей смерти должен был выйти в очередной эфир «Радио Вести».

