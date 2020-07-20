Комфортное проживание. Преимущества загородного дома

Многих жителей многоэтажек хоть раз да посещала мысль о том, чтобы переехать из мегаполиса поближе к природе, избавившись от городской суеты, пробок и шума, и ощутив себя свободным и счастливым человеком.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Прошло то время, когда мысли о переезде за город упирались в невеселую картину приобретения клочка земли, на котором помимо строительства дома необходимо заниматься подводкой всех необходимых коммуникаций. Сегодня на рынке есть как готовые домовладения «под ключ», так и земельные участки с уже подведенными коммуникациями. Современные загородные домовладения позволяют своим жильцам пользоваться всеми теми благами, к которым они уже привыкли в городских квартирах: водоснабжение, отопление, канализация и прочее.

Финансовая сторона

Стоимость строительства своего дома обычно обходится дешевле аналогичных по площади городских квартир, и сегодня она сопоставима с ценой 3–4 комнатной квартиры в жилом комплексе класса «комфорт». Например, в загородных проектах компании «Строительный трест» стоимость «квадрата» начинается от 67 тыс. рублей, поэтому за те же средства можно получить более комфортные условия проживания.

Уже не нужно самому придумывать проект будущего домовладения, выбирать материалы, планировку и просматривать бесконечное количество вариантов. Вы можете выбрать уже готовые дома в коттеджных поселках, возведенные по проектам известных архитектурных студий, либо выбрать участок под застройку и создать дом своей мечты вместе с командой профессиональных архитекторов и инженеров, которые помогут существенно сэкономить время. И то, что вчера еще казалось мечтой, завтра уже может стать реальностью. Это жизнь в собственном доме с открытой террасой, навесом для автомобилей, камином, мансардными окнами, гостевой спальней и ландшафтным дизайном участка, вымощенным тротуарной плиткой.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Мир за порогом

Что находится за дверью городской квартиры? Лестничная площадка, где расположено еще несколько таких же квартир, подъезд с лифтом и почтовыми ящиками. А за порогом своего дома начинается мир, который вы можете наполнить тем, что вам по душе. На придомовой территории можно разбить летний сад, поставить летнюю беседку, оборудовать бассейн, детскую и спортивную площадку, зону барбекю, беседку, баню, гараж — что угодно, хоть все сразу. Это ваша территория, и все ограничивается лишь вашей фантазией.

Проживание в коттеджном поселке предполагает однородную социальную среду и безопасность всех домочадцев. Территория современных загородных поселений ограждена от посторонних, оборудована системами доступа и видеонаблюдения. Помимо этого осуществляется патрулирование территорий собственными службами безопасности.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Больше возможностей

Немаловажным фактором при выборе места жительства выступает экология. Экологическая обстановка за пределами города лучше, большую часть свободного времени можно наслаждаться чистым воздухом, устраивать летом велосипедные прогулки и пикники всей семьей, а зимой кататься на лыжах и тюбингах. К тому же приятным бонусом жизни вне мегаполиса является близость к знаменитым дворцово-парковым ансамблям, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Царское Село, Стрельна, Петергоф, Гатчина, Ропша, Ораниенбаум, Кронштадт и др. Например, коттеджный поселок «Сад времени» компании «Строительный трест» расположен всего в 4 км от жемчужины мировой архитектуры — Петергофа. Стоимость покупки участка земли здесь с учетом строительства, например, двухэтажного дома площадью 155 кв. м, составит от 17 млн рублей.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Кроме того популярны и локации северного направления — Кузьмолово, Токсово и др. Именно здесь в окружении живописных лесов и озер располагаются коттеджные поселки «Небо» и «Озерный край». В «Озерном крае» компания «Строительный трест» предлагает земельные участки под строительство площадью от 12 до 24,5 соток. Минимальная стоимость участка — от 9,3 млн рублей.

Стоит отметить, что организованные коттеджные поселки бизнес- и премиум-класса, как правило, располагаются в ближайших пригородах, откуда можно легко и быстро добраться до любой точки Петербурга. Прежде многие хотели жить как можно ближе к центру города, потому что это ассоциировалось с большими возможностями для заработка и досуга. Сегодня же, в эпоху информационных технологий и развитой транспортной инфраструктуры можно проживать в любом месте, оставаясь при этом в гуще событий. Поэтому многие граждане выбирают собственные загородные дома, чтобы жить с комфортом, ощущая на себе гармонию природы и цивилизации.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ — Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

