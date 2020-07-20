Песков рассказал, что Путина от коронавируса не прививали. «Главе государства не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять»

Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования. Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять», — пояснил Песков.

