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20.07.2020 13:02
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Песков рассказал, что Путина от коронавируса не прививали. «Главе государства не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять»

Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования. Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять», — пояснил Песков.

Он также прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что вакцину якобы уже раздавали представителям деловой и политической элиты России. «Я не делал (вакцину. — Прим. ред.), про сотрудников администрации мне неизвестно», — сказал Песков. Напомним, ранее эти данные также опровергли в Минздраве и профильном Центре им. Гамалеи.

При этом пресс-секретарь Путина добавил, что результаты работы над вакциной в России «обнадеживают», но говорить о массовой вакцинации пока рано. В первую очередь, по словам Пескова, прививать будут тех, кто находится в группе риска.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19.

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Комментарии (15)

Wuhan Proletarian
Товарищ Сталин, полагаю, хорошо зная нравы своих соратников, тоже не стал бы прививаться.
local_5e4d8cf621bfb
Он теперь живее всех живых,наша сила,знанье и оружие.
NikolayL
ну правда, мало ли что там в вакцине. только конституцию поправили. работы непочатый край!
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