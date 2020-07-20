Песков рассказал, что Путина от коронавируса не прививали. «Главе государства не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять»
Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса. Об этом 20 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования. Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять», — пояснил Песков.
Он также прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что вакцину якобы уже раздавали представителям деловой и политической элиты России. «Я не делал (вакцину. — Прим. ред.), про сотрудников администрации мне неизвестно», — сказал Песков. Напомним, ранее эти данные также опровергли в Минздраве и профильном Центре
При этом пресс-секретарь Путина добавил, что результаты работы над вакциной в России «обнадеживают», но говорить о массовой вакцинации пока рано. В первую очередь, по словам Пескова, прививать будут тех, кто находится в группе риска.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19.