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20.07.2020 12:50
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Порты Балтики за полгода перевалили на 2 % меньше грузов. Петербург недосчитался контейнеров, но вырос по обработке нефтепродуктов

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна с января по июнь 2020 года снизился на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 127,9 млн тонн, сообщает 20 июля газета «Коммерсантъ».

42 % (53,8 млн тонн) этого объема пришлись на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По 23 % — на порты Санкт-Петербург (29,9 млн тонн) и Приморск (29,5 млн тонн).

Первенство Усть-Луги обеспечили навалочные (руда, уголь, кокс, минудобрения) и наливные грузы (нефть, нефтепродукты и сжиженный газ). Объем перевалки первых за полгода составил 21,3 млн тонн, что на 5 % больше, чем за тот же период 2019 года. Объем наливных грузов составил 31,1 млн тонн, что на 6 % ниже прошлогоднего показателя.

При этом контейнерооборот порта Санкт-Петербург за первые шесть месяцев 2020 года снизился на 7 % и составил 13,4 млн тонн, а обработка нефтепродуктов выросла на 26 %, до 5,8 млн тонн. В Приморске тоже наблюдается рост обработки нефтепродуктов на 26 %, до 9,2 млн тонн, однако перевалка нефти сократилась на 10 %, до 20,3 млн тонн.

В июне 2020 года грузооборот портов Балтики сократился на 14 % и составил 18,9 млн тонн. Сильнее всего перевалка упала в Выборге (-46 %), в Приморске (-35 %), Высоцке (-22 %).

Эксперты связывают снижение грузооборота с ограничением добычи нефти, снижением цен и спроса на уголь. Ожидается, что во втором полугодии объемы перевалки контейнеров восстановятся в связи со снятием ограничений для непродовольственной торговли.

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