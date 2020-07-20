Порты Балтики за полгода перевалили на 2 % меньше грузов. Петербург недосчитался контейнеров, но вырос по обработке нефтепродуктов
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна с января по июнь 2020 года снизился на
Первенство Усть-Луги обеспечили навалочные (руда, уголь, кокс, минудобрения) и наливные грузы (нефть, нефтепродукты и сжиженный газ). Объем перевалки первых за полгода составил 21,3 млн тонн, что на
При этом контейнерооборот порта Санкт-Петербург за первые шесть месяцев 2020 года снизился на
В июне 2020 года грузооборот портов Балтики сократился на
Эксперты связывают снижение грузооборота с ограничением добычи нефти, снижением цен и спроса на уголь. Ожидается, что во втором полугодии объемы перевалки контейнеров восстановятся в связи со снятием ограничений для непродовольственной торговли.