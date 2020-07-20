Порты Балтики за полгода перевалили на 2 % меньше грузов. Петербург недосчитался контейнеров, но вырос по обработке нефтепродуктов

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна с января по июнь 2020 года снизился на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 127,9 млн тонн, сообщает 20 июля газета «Коммерсантъ».



42 % (53,8 млн тонн) этого объема пришлись на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По 23 % — на порты Санкт-Петербург (29,9 млн тонн) и Приморск (29,5 млн тонн).