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20.07.2020 12:44
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Глава UFC рассказал, когда и где Хабиб Нурмагомедов снова выйдет на ринг. «Абу-Даби будет новой бойцовской столицей мира»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с американцем Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, передает портал The National.

Напомним, «Бойцовский остров» создали специально для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.

«Бой с участием Хабиба будет следующим. Все самые крупные, самые жестокие бои за титулы пройдут здесь — в Абу-Даби. Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, раньше это был Лас-Вегас, но прямо сейчас это определенно уже не Лас-Вегас», — подчеркнул Уайт.

Напомним, свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Портье. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

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