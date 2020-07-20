Глава UFC рассказал, когда и где Хабиб Нурмагомедов снова выйдет на ринг. «Абу-Даби будет новой бойцовской столицей мира»
Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с американцем Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, передает портал The National.
Напомним, «Бойцовский остров» создали специально для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.
«Бой с участием Хабиба будет следующим. Все самые крупные, самые жестокие бои за титулы пройдут здесь — в Абу-Даби. Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, раньше это был Лас-Вегас, но прямо сейчас это определенно уже не Лас-Вегас», — подчеркнул Уайт.
Напомним, свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Портье. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.