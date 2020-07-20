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20.07.2020 12:28
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Смольный выделяет почти 11 млн руб. на «поиски» антител к ковиду у медиков

Девять лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении районных администраций Санкт-Петербурга, получат тест-системы для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. На приобретение наборов тест-систем из резервного фонда городского правительства выделяется 10,95 миллиона рублей, сообщает 20 июля пресс-служба Смольного.

Иммуноглобулин класса G — это антитела, которые вырабатывает организм человека, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2. Считается, что они дают иммунитет к вирусу. «Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении городской администрации.

Регулярное тестирование медицинских работников предусматривается санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В Петербурге количество ежедневно выявляемых случаев падает с 10 июля, когда их было 300. Сегодня — плюс 195. Снижается и статистика по стране. Общее число жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек, за сутки подтверждена смерть 26 пациентов.

Россия, напомним, остаётся на четвёртом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом.

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Комментарии (3)

Тишина
В лесу с собаками искать будете?
Алекс99
Это всё прекрасно, но хорошо бы Смольный выделил еще какие-нибудь деньги на создание банка донорской плазмы. Те 1,5 млн. рублей, которые местная власть готова на это потратить, — это даже не смешно.
Вячеслав Рогожин
Заметьте это при том, что подавляющее большинство народа забивает на все ограничения.
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