Смольный выделяет почти 11 млн руб. на «поиски» антител к ковиду у медиков

Иммуноглобулин класса G — это антитела, которые вырабатывает организм человека, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2. Считается, что они дают иммунитет к вирусу. «Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении городской администрации.

Девять лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении районных администраций Санкт-Петербурга, получат тест-системы для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. На приобретение наборов тест-систем из резервного фонда городского правительства выделяется 10,95 миллиона рублей, сообщает 20 июля пресс-служба Смольного.

Регулярное тестирование медицинских работников предусматривается санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В Петербурге количество ежедневно выявляемых случаев падает с 10 июля, когда их было 300. Сегодня — плюс 195. Снижается и статистика по стране. Общее число жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек, за сутки подтверждена смерть 26 пациентов.

Россия, напомним, остаётся на четвёртом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом.