«Полицейские» вывезли в лес товароведа Fix Price из Ломоносова, чтобы попросить деньги на лечение

Мерчендайзера из Петродворцового района Петербурга несколько часов возили из города в область и обратно, пугали полицией и требовали заплатить за драку. «Пострадавшая» сторона оказалась настолько любезной, что вернула должника домой.



Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне в полицию с рассказом о собственных злоключениях обратился 48-летний мерчендайзер одного из магазинов сети низких цен Fix Price. По его словам, неприятности нагрянули в шесть утра воскресенья в лице двоих незнакомцев, которые позвонили в дверь его квартиры на улице Красного Флота в Ломоносове.