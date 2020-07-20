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20.07.2020 11:32
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«Полицейские» вывезли в лес товароведа Fix Price из Ломоносова, чтобы попросить деньги на лечение

Мерчендайзера из Петродворцового района Петербурга несколько часов возили из города в область и обратно, пугали полицией и требовали заплатить за драку. «Пострадавшая» сторона оказалась настолько любезной, что вернула должника домой.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне в полицию с рассказом о собственных злоключениях обратился 48-летний мерчендайзер одного из магазинов сети низких цен Fix Price. По его словам, неприятности нагрянули в шесть утра воскресенья в лице двоих незнакомцев, которые позвонили в дверь его квартиры на улице Красного Флота в Ломоносове.

Один из них завоевал доверие, продемонстрировав удостоверение полиции, и пригласил проехать в отдел. Мерчендайзер послушно сел в BMW X7 и примерно через час уже выслушивал требования в лесополосе рядом с деревней Новая Буря. 70 тысяч на лечение якобы избитого пассажиром приятеля добивались несколько часов, после отвезли заявителя к дому, предупредив, что через неделю вернутся за деньгами. Мерчендайзер попросил полицию отыскать «вымогателей» первыми.

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Комментарии (1)

baffi
ну, радует, что хотя бы все было культурно, без рук, без насилия
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