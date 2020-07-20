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20.07.2020 11:27
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Юрий Шевчук поддержал протесты в Хабаровске. «Питерские музыканты всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость»

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук поддержал протесты в Хабаровске, где уже больше недели выходят на массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

«Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!» — говорит Шевчук на видео, которое опубликовано 20 июля в твиттере регионального штаба Навального.

Напомним, акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в «в местах массового скопления людей».

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Комментарии (3)

Алекс_Питер_178
Хороший певец. Зачем так позориться на старости лет?
DAE70
Прежде чем быть в каждой бочке затычкой, Шевчук для начала хотя бы поинтересовался в чем обвиняют Фургала.
footballer13
Петь ртом и говорить ртом - это две вот просто совершенно разные стези.
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