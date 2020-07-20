Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук поддержал протесты в Хабаровске, где уже больше недели выходят на массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.



«Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!» — говорит Шевчук на видео, которое опубликовано 20 июля в твиттере регионального штаба Навального.