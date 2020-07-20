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20.07.2020 11:08
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Количество жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек. За сутки подтвердили смерть 26 пациентов

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть еще 26 пациентов с коронавирусом. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1807 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели также 26 пациентов. Всего по России за сутки скончались 85 человек.

Из них больше трети приходится на Петербург (первое место по стране). Москва занимает второе место по суточному приросту летальных исходов — там подтвердили 15 смертей. Почти с пятикратным отрывом следом идут Тульская (4), Нижегородская (4) и Московская области (3).

За весь период пандемии в России на 777 486 заболевших официально подтверждено 12 427 умерших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Такое ощущение, что Христос инкогнито посетил Россию с целительской миссией, обойдя при этом славный город Питер.
Везде, кроме Ингерманландии, стабильное жмуро-снижение, а петербуржцы "словно мухи выздоравливают".
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