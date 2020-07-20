Количество жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек. За сутки подтвердили смерть 26 пациентов

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть еще 26 пациентов с коронавирусом. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1807 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели также 26 пациентов. Всего по России за сутки скончались 85 человек.



Из них больше трети приходится на Петербург (первое место по стране). Москва занимает второе место по суточному приросту летальных исходов — там подтвердили 15 смертей. Почти с пятикратным отрывом следом идут Тульская (4), Нижегородская (4) и Московская области (3).

