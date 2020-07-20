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20.07.2020 10:59
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Итальянский иммунолог заявил, что вторая волна COVID-19 будет значительно легче. Вирус ослабит солнечная радиация

Вторая волна коронавируса придет осенью, но будет значительно слабее первой, поскольку вирус ослабит летнее ультрафиолетовое излучение. Об этом 20 июля заявил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — заявил иммунолог РИА Новости.

Он рассказал про исследования ученых, которые выяснили, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах способно вызвать полную инактивацию вируса.

Исходя из результатов этого исследования, Клеричи полагает, что солнечная радиация в летние месяцы сильно ослабит инфекцию.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вторая волна коронавируса может начаться осенью вместе с подъемом обычной сезонной заболеваемости, но при этом будет слабее первой.

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Комментарии (4)

261847251
Вирус полгода по всей планете гуляет: и там где зима, и где лето, где осень, весна - ему без разницы.

Профессор кислых щей.
262171501
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kuk-vasyusha
Вторая волна не за горами, постепенно будут нагнетать)
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