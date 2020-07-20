Итальянский иммунолог заявил, что вторая волна COVID-19 будет значительно легче. Вирус ослабит солнечная радиация

Вторая волна коронавируса придет осенью, но будет значительно слабее первой, поскольку вирус ослабит летнее ультрафиолетовое излучение. Об этом 20 июля заявил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.



«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — заявил иммунолог РИА Новости.



Он рассказал про исследования ученых, которые выяснили, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах способно вызвать полную инактивацию вируса.

