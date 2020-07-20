На записи камеры наружного наблюдения видно, что «Мерседес» двигался по трамвайным путям на высокой скорости. Велосипедист ехал по тротуару, а затем, будто не глядя, свернул на «зебру». В это время по проезжей части двигались два автомобиля, и третий обгонял их по трамвайным путям. Он ударил велосипедиста, и тот подлетел на несколько метров в воздух. «Тело лежит метрах в 60 от пешеходника... Велосипедист в полёте успел разуться, у велика не осталось переднего колеса от слова совсем, у «мерина» повреждения, которых никогда не будет при скорости в 60 км/ч», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».