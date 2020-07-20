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20.07.2020 10:50
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Виновником смертельного ДТП на Шлиссельбургском сочли автомобилиста. Он ехал по путям и подбросил в воздух велосипедиста

О задержании водителя «Мерседеса», сбившего насмерть молодого велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте, отчитывается 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГСУ главка возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Предполагаемый виновник ДТП задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным полиции, 19 июля около 11:45 у дома 17 по Шлиссельбургскому проспекту 41-летний мужчина на «Мерседесе Е-240» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста, переезжавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На записи камеры наружного наблюдения видно, что «Мерседес» двигался по трамвайным путям на высокой скорости. Велосипедист ехал по тротуару, а затем, будто не глядя, свернул на «зебру». В это время по проезжей части двигались два автомобиля, и третий обгонял их по трамвайным путям. Он ударил велосипедиста, и тот подлетел на несколько метров в воздух. «Тело лежит метрах в 60 от пешеходника... Велосипедист в полёте успел разуться, у велика не осталось переднего колеса от слова совсем, у «мерина» повреждения, которых никогда не будет при скорости в 60 км/ч», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Водитель, по сведениям «Фонтанки», 41-летний житель посёлка Металлострой, судя по имени, южанин. Номера у «Мерседеса» седьмого региона — Кабардино-Балкарии. Велосипедист, предположительно, 19-летний гражданин Таджикистана.

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Комментарии (11)

Павел Михайлов
Похоже, что неосторожно тут себя вёл велосипедист.
Wuhan Proletarian
Слава Дарвину!
Vahmistroff
"Виновником...сочли автомобилиста"
Простите, а кто "сочел"? Диванные эксперты, видящие аварии пару раз в жизни, чаще по телевизору, но безапелляционно заявляя, что "повреждения, которых никогда не будет при скорости в 60 км/ч". Определить виновника -- компетенция суда.
В данном случае непосредственной причиной аварии стало нарушения велосипедистом ПДД (проезд перекрестка на запрещающий сигнал, движение на велосипеде по пешеходному переходу). Превышение скорости водителем Мерседеса, даже если такое и мело место, причиной аварии не является.
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