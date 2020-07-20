Виновником смертельного ДТП на Шлиссельбургском сочли автомобилиста. Он ехал по путям и подбросил в воздух велосипедиста
О задержании водителя «Мерседеса», сбившего насмерть молодого велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте, отчитывается 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ГСУ главка возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Предполагаемый виновник ДТП задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
По данным полиции, 19 июля около 11:45 у дома 17 по Шлиссельбургскому проспекту 41-летний мужчина на «Мерседесе Е-240» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста, переезжавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.
На записи камеры наружного наблюдения видно, что «Мерседес» двигался по трамвайным путям на высокой скорости. Велосипедист ехал по тротуару, а затем, будто не глядя, свернул на «зебру». В это время по проезжей части двигались два автомобиля, и третий обгонял их по трамвайным путям. Он ударил велосипедиста, и тот подлетел на несколько метров в воздух. «Тело лежит метрах в 60 от пешеходника... Велосипедист в полёте успел разуться, у велика не осталось переднего колеса от слова совсем, у «мерина» повреждения, которых никогда не будет при скорости в 60 км/ч», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Водитель, по сведениям «Фонтанки», 41-летний житель посёлка Металлострой, судя по имени, южанин. Номера у «Мерседеса» седьмого региона — Кабардино-Балкарии. Велосипедист, предположительно, 19-летний гражданин Таджикистана.