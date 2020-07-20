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20.07.2020 10:42
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Задержанные за пикеты на Невском получили протоколы. Они поддерживали активистку, которую считают зачинщицей транс-акции

Акцию солидарности с участницей движения «Гражданское общество» Милой Земцовой уложили в Петербурге в два протокола о нарушении городских запретов, которые получили вставшие в одиночные пикеты активисты.

По информации «Фонтанки», 19 июля с протоколами по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга из полиции вышли два члена Либертарианской партии. Это 26-летний петербуржец и его ровесник из Москвы. Оба попались правоохранителям на Невском проспекте, 54, с плакатами в поддержку Милы Земцовой.

Участница движения «Гражданское общество» Земцова задержана в Москве 18 июля во время акции против законопроектов Елены Мизулиной, в том числе против запрета вступать в брак трансгендерным людям. Аналогичное мероприятие проходило также в Петербурге.

Как пишет «Медиазона», Земцова пришла на пикет как корреспондент так называемого ИА «Вольница». Ей вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП — организация либо проведение несогласованного массового мероприятия.

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