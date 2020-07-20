FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 10:54
3
Печать

На дне Мги нашли чью-то ногу. Она могла принадлежать расчленённому трансгендеру из Узбекистана

В Кировском районе Ленобласти снова найдены человеческие останки. Место всё то же — река Мга, правда, в нескольких километрах от точки, где месяцем ранее старшеклассник из Петербурга наткнулся на мужское туловище с женской грудью, пишут 47news.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июля, ногу накануне днём обнаружили вблизи деревни Пухолово. Конечность лежала на глубине 1 метра в 800 метрах вниз по течению от моста через Мгу.

Часть тела без головы и конечностей, но с силиконовыми имплантами достали из реки в июне. Личность расчленённого установили быстро. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана Хатамжонов. В России он жил три года, часто ездил между Петербургом и Москвой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Gary
Какие богатые фантазии у писателей... Что они там курят?!
262171501
🍔🐷Набpaли лишний веc на самоизоляции? Избaвиться дo 15кг жира можно БЕЗ диет и физическиx нагрузок! ➜ https://is.gd/nadiete
Wuhan Proletarian
Сколько же понаехало гостей из солнечного Узбекистана, ежели до расчлененки ихних трансгендеров докатились?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний