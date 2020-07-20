На дне Мги нашли чью-то ногу. Она могла принадлежать расчленённому трансгендеру из Узбекистана

В Кировском районе Ленобласти снова найдены человеческие останки. Место всё то же — река Мга, правда, в нескольких километрах от точки, где месяцем ранее старшеклассник из Петербурга наткнулся на мужское туловище с женской грудью, пишут 47news.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июля, ногу накануне днём обнаружили вблизи деревни Пухолово. Конечность лежала на глубине 1 метра в 800 метрах вниз по течению от моста через Мгу.



Часть тела без головы и конечностей, но с силиконовыми имплантами достали из реки в июне. Личность расчленённого установили быстро. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана Хатамжонов. В России он жил три года, часто ездил между Петербургом и Москвой.

