Полиция Колпинского района Петербурга ищет вспыльчивого водителя, который схватился за оружие после короткого диалога с мобильным пешеходом. Скейтера он оставил с травмированным глазом.



Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, о стрельбе на Соборной улице, 1/4, в экстренные службы очевидцы сообщили накануне вечером. Подоспевшие на место полицейские и медики нашли 18-летнего местного жителя с химическим ожогом обоих глаз, переломом стенки орбиты и контузией правого глаза.