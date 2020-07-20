В Колпино обозлённый водитель проучил скейтера выстрелом в лицо и попал на видео
Полиция Колпинского района Петербурга ищет вспыльчивого водителя, который схватился за оружие после короткого диалога с мобильным пешеходом. Скейтера он оставил с травмированным глазом.
Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, о стрельбе на Соборной улице, 1/4, в экстренные службы очевидцы сообщили накануне вечером. Подоспевшие на место полицейские и медики нашли 18-летнего местного жителя с химическим ожогом обоих глаз, переломом стенки орбиты и контузией правого глаза.
Пострадавшего госпитализировали сначала в глазную травматологию, потом перевезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Он официально не трудоустроен, нигде не учится, своим обидчиком назвал водителя на чёрном джипе, разглядеть марку во время короткого общения не успел. Установлено, что травмы юноша получил от газового пистолета.
Записи с камеры видеонаблюдения подтвердили, что двое молодых людей на скейтах и притормозивший автомобиль встретились на мосту. После обмена репликами водитель бросился на одного из собеседников. Второй дал дёру, но, похоже, вернулся за приятелем, как только машина с агрессором уехала.