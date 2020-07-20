Полиция призналась, что не сможет выполнить поручение Путина о снижении смертности в ДТП

МВД настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах: полицейские сомневаются, что его удастся снизить так, как того потребовал российский президент. Сейчас перед министерством стоит задача довести показатель до 4 смертей на 100 000 населения к 2024 году. МВД же предлагает увеличить его до 8,4 — больше чем в два раза.

Как пишут 20 июля «Ведомости», этому вопросу было посвящено вчера совещание у вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего транспорт. «Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей», — заявил представитель Минтранса. Окончательные решения примут проектный комитет нацпроекта и президиум совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.