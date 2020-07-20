Полиция призналась, что не сможет выполнить поручение Путина о снижении смертности в ДТП
МВД настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах: полицейские сомневаются, что его удастся снизить так, как того потребовал российский президент. Сейчас перед министерством стоит задача довести показатель до 4 смертей на 100 000 населения к 2024 году. МВД же предлагает увеличить его до 8,4 — больше чем в два раза.
Как пишут 20 июля «Ведомости», этому вопросу было посвящено вчера совещание у вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего транспорт. «Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей», — заявил представитель Минтранса. Окончательные решения примут проектный комитет нацпроекта и президиум совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ДТП в России в 2019 году погиб, по данным Росстата, 16 981 человек (почти треть — пешеходы). Это 11,6 смерти на 100 000 населения. В мае 2018 года президент Путин поручил к 2024 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза — как раз до 4 смертей, а к 2030 году в идеале до нуля. В 2017 году смертность составила 13 человек на 100 000 населения.
Поставленная Путиным задача сразу вызывала у экспертов сомнения. Снижения смертности в 3,5 раза за семь лет в мировой практике не зафиксировано. Уровня в 4 смерти на 100 000 населения достигли всего несколько стран: Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды и Швеция.