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20.07.2020 09:30
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Полиция призналась, что не сможет выполнить поручение Путина о снижении смертности в ДТП

МВД настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах: полицейские сомневаются, что его удастся снизить так, как того потребовал российский президент. Сейчас перед министерством стоит задача довести показатель до 4 смертей на 100 000 населения к 2024 году. МВД же предлагает увеличить его до 8,4 — больше чем в два раза.

Как пишут 20 июля «Ведомости», этому вопросу было посвящено вчера совещание у вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего транспорт. «Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей», — заявил представитель Минтранса. Окончательные решения примут проектный комитет нацпроекта и президиум совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

В ДТП в России в 2019 году погиб, по данным Росстата, 16 981 человек (почти треть — пешеходы). Это 11,6 смерти на 100 000 населения. В мае 2018 года президент Путин поручил к 2024 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза — как раз до 4 смертей, а к 2030 году в идеале до нуля. В 2017 году смертность составила 13 человек на 100 000 населения.

Поставленная Путиным задача сразу вызывала у экспертов сомнения. Снижения смертности в 3,5 раза за семь лет в мировой практике не зафиксировано. Уровня в 4 смерти на 100 000 населения достигли всего несколько стран: Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды и Швеция.

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Комментарии (30)

Александр Соломко
Но нынешние власти на это не пойдут, боясь потерять оставшийся электорат, в основном состоящий из всякого быдла.
Александр Соломко
В два раза как минимум снизится смертность если: убрать нештрафуемый порог, убрать скидку и автоплатёж по штрафам и добавить камер. Это самые простые меры. В идеале, конечно, ещё надо реконструировать городские дороги (сужать и убирать полосы; увеличивать количество ПП; лежачие полицейские на всех нерегулируемых ПП, островки безопасности на всех ПП; светофор на каждый ПП, где более двух полос; круговое движение или разделительный островок на всех перекрёстках, где больше двух полос в каждую сторону; уменьшать радиус поворота на перекрёстках; сделать платформу на всех трамвайных остановках, расположенных по середине ПЧ; физическое препятствие за 5 метров до ПП и т.д).
noxa6bI4
Вспоминается старый одесский анекдот:
- Изя, Вы не верите в реформы?
- У моего деда был бордель в Одессе. И когда у него плохо шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!
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