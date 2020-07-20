В Петербурге магл совершил разбойное нападение на «Платформу 9 ¾», замотавшись в шарф
Полиция Петербурга расследует разбойное нападение на отель «Платформа 9 ¾» на Гончарной улице. Преступник зашёл в апартаменты, замотавшись в шарф.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июля, преступление произошло накануне вечером. Мужчина, скрывающий своё лицо, вошёл в отель на Гончарной, 8, и, угрожая администратору ножом, потребовал деньги. Девушка спорить не стала и вынула из сейфа 100 тысяч рублей. Взяв наличные, разбойник удалился.
Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия записи камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что помещение было оборудовано тревожной кнопкой, группа задержания на место почему-то не прибыла.
Теперь полиция ищет невысокого брюнета, говорящего с акцентом. Служебная собака Жасмин след нападавшего не взяла, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Справка:
Платформа 9 ¾ - место на вокзале в Лондоне, откуда в книгах о Гарри Поттере в Хогвартс отправляется волшебный экспресс. Магл - человек, не наделённый магическими способностями.