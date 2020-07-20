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20.07.2020 09:05
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В Петербурге магл совершил разбойное нападение на «Платформу 9 ¾», замотавшись в шарф

Полиция Петербурга расследует разбойное нападение на отель «Платформа 9 ¾» на Гончарной улице. Преступник зашёл в апартаменты, замотавшись в шарф.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июля, преступление произошло накануне вечером. Мужчина, скрывающий своё лицо, вошёл в отель на Гончарной, 8, и, угрожая администратору ножом, потребовал деньги. Девушка спорить не стала и вынула из сейфа 100 тысяч рублей. Взяв наличные, разбойник удалился.

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия записи камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что помещение было оборудовано тревожной кнопкой, группа задержания на место почему-то не прибыла.

Теперь полиция ищет невысокого брюнета, говорящего с акцентом. Служебная собака Жасмин след нападавшего не взяла, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Справка:

Платформа 9 ¾ - место на вокзале в Лондоне, откуда в книгах о Гарри Поттере в Хогвартс отправляется волшебный экспресс. Магл - человек, не наделённый магическими способностями.

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Комментарии (13)

тат2007amg
Автор следы заметает, якобы не маг - а деньги отдали безропотно и кнопка не сработала, чистое волшебство..
smith1
ставлю на "гостя" с юга
Korzen
Магл.... Видимо внезапно подросли родившиеся после 2000, каких их там? Поколение Z? Родившиеся при Путине. Вот и пошли они на работу "молодые и перспективные". А в детстве нулевых у них были не те книжки, которые читало последнее поколение детей, родившихся в СССР и наверное частично милленеалы, а Z-шники начали сразу с Поттера...
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