В Петербурге магл совершил разбойное нападение на «Платформу 9 ¾», замотавшись в шарф

Полиция Петербурга расследует разбойное нападение на отель «Платформа 9 ¾» на Гончарной улице. Преступник зашёл в апартаменты, замотавшись в шарф.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июля, преступление произошло накануне вечером. Мужчина, скрывающий своё лицо, вошёл в отель на Гончарной, 8, и, угрожая администратору ножом, потребовал деньги. Девушка спорить не стала и вынула из сейфа 100 тысяч рублей. Взяв наличные, разбойник удалился.



Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия записи камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что помещение было оборудовано тревожной кнопкой, группа задержания на место почему-то не прибыла.

