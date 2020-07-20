Хорошей новостью команда «Штандарта» поделилась в официальном Instagram . К 14 июля фрегат получил полновесную государственную регистрацию как спортивное судно с экипажем 36 человек и районом плавания 2–200 миль от порта-укрытия и силой ветра до 28 м/с.

В регистре судоходства России нашлось место для исторического корабля «Штандарт», созданного в Петербурге по чертежам XVIII века. Последние 11 лет из-за бюрократических проблем фрегат бороздил морские просторы Европы и теперь получил возможность вернуться домой.

«Это заняло много времени и потребовало большого количества расчётов и обоснований: зачем столько матросов, что корабль не опрокинется и т. п.). Теперь, будем надеяться, бюрократические неурядицы позади. Счастливого плавания!» — добавляет команда и подтверждает: с документами и техосмотром корабль, наконец, может зайти в родные порты. Однако в этом году просят не ждать: до следующего июня планы расписаны.

Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м. Петербуржцы знают фрегат с алыми парусами — в 2005, 2006, 2007 годах он радовал выпускников, в 2008-м его заменили «Миром». Как рассказывал капитан Владимир Мартусь, в немилость его корабль впал после того, как принял участие в международной регате The Tall Ship Races. В результате «Штандарт» в 2009 году покинул Россию, а за право вернуться пришлось бороться не один год.