В квартирном пожаре на Гаванской погибла пожилая женщина
Квартира в девятиэтажном доме на Васильевском острове в Петербурге полностью сгорела 20 июля. На ночную прогулку пришлось выйти трём десяткам соседей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Гаванской, 55, поступил на пульт дежурного в начале второго часа ночи. Очаг возгорания нашли на пятом этаже девятиэтажки. Горела однокомнатная квартира, огонь распространился на 40 квадратных метров.
Спасатели вывели на улицу тридцать человек с этажей выше. В самой квартире нашли 85-летнюю женщину, спасти её не удалось.
/vk.com/spb_today
Силами четырёх расчётов и 18 человек к половине пятого утра пожар ликвидировали.