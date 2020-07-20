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20.07.2020 08:30
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В квартирном пожаре на Гаванской погибла пожилая женщина

Квартира в девятиэтажном доме на Васильевском острове в Петербурге полностью сгорела 20 июля. На ночную прогулку пришлось выйти трём десяткам соседей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Гаванской, 55, поступил на пульт дежурного в начале второго часа ночи. Очаг возгорания нашли на пятом этаже девятиэтажки. Горела однокомнатная квартира, огонь распространился на 40 квадратных метров.

Фото: /vk.com/spb_today
Фото: /vk.com/spb_today

Спасатели вывели на улицу тридцать человек с этажей выше. В самой квартире нашли 85-летнюю женщину, спасти её не удалось.

/vk.com/spb_today

Силами четырёх расчётов и 18 человек к половине пятого утра пожар ликвидировали.

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