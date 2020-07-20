Коронавирусом в мире болеют более 14,5 миллиона человек. Суточный прирост числа заразившихся снижается
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14,45 миллиона человек в 188 странах мира к утру 20 июля. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 14 457 916 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 169,2 тысячи.
Наибольшее количество зараженных фиксируется в США – более 3,7 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2 миллиона человек), Индия (один миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (771,5 тысячи) закрепилась на четвертой позиции.
За весь период пандемии скончались 605 205 инфицированных, более 8,1 миллиона человек выздоровели.