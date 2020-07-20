Коронавирусом в мире болеют более 14,5 миллиона человек. Суточный прирост числа заразившихся снижается

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14,45 миллиона человек в 188 странах мира к утру 20 июля. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.



По информации проекта, в мире заражены 14 457 916 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 169,2 тысячи.



Наибольшее количество зараженных фиксируется в США – более 3,7 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2 миллиона человек), Индия (один миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (771,5 тысячи) закрепилась на четвертой позиции.

