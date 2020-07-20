FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 07:52
6
Печать

ГИБДД: ДТП с участием Барецкого на Невском не было, он просто нарушил правила

Шоумен Стас Барецкий преувеличил событие, участником которого стал накануне в центре Санкт-Петербурга. Официальную информацию сообщает 20 июля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

ДТП с участием Барецкого на пересечении Невского и Литейного проспектов 19 июля, по данным ГИБДД, не было. «Данный гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД», - отмечается в сообщении. В отношении водителя был составлен протокол по статье 12.5, часть 3, КоАПП РФ за то, что световые приборы не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения.

Сам артист, напомним, устроил на камеру небольшое шоу. А на странице «ВКонтакте», администрируемой самим Барецким, появился пост с заявлением, что «злоумышленники пытались снова убрать» его с помощью ДТП.

Кадр из видео в соцсетях
Кадр из видео в соцсетях

Предыдущее ДТП, которое он называл покушением, произошло на проспекте Ветеранов осенью 2018 года. Тогда Барецкий на «Ладе Приоре» впечатался в трактор. Виновником аварии в ГИБДД назвали именно водителя «Лады».

Кадр из видео в соцсетях
Кадр из видео в соцсетях

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

sektor7
Мужик развлекается как может.
Кайфует по жизни.
Даже такими фантазиями
-4°
Неуловимый Джо, блин
smith1
это чучело не знает уже не знает что делать, чтбы привлечь к себе внимание.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний