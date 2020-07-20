ГИБДД: ДТП с участием Барецкого на Невском не было, он просто нарушил правила
Шоумен Стас Барецкий преувеличил событие, участником которого стал накануне в центре Санкт-Петербурга. Официальную информацию сообщает 20 июля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
ДТП с участием Барецкого на пересечении Невского и Литейного проспектов 19 июля, по данным ГИБДД, не было. «Данный гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД», - отмечается в сообщении. В отношении водителя был составлен протокол по статье 12.5, часть 3, КоАПП РФ за то, что световые приборы не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения.
Сам артист, напомним, устроил на камеру небольшое шоу. А на странице «ВКонтакте», администрируемой самим Барецким, появился пост с заявлением, что «злоумышленники пытались снова убрать» его с помощью ДТП.
Предыдущее ДТП, которое он называл покушением, произошло на проспекте Ветеранов осенью 2018 года. Тогда Барецкий на «Ладе Приоре» впечатался в трактор. Виновником аварии в ГИБДД назвали именно водителя «Лады».