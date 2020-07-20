В Госдуме готовят законопроект, который возвращает советские нормативы труда для педагогов

В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране. Изменения планируют внести в федеральный закон «Об образовании» и ряд других законов.

«Как мы знаем, в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих - произносилось это по-разному… Мы предлагаем в соответствии с 55-й статьей конституции, пункт 2, вернуться к тому, что педагоги когда-то имели - 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», - сообщил 20 июля РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).



Пункт 2 статьи 55 конституции гласит, что «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Депутат отметил, что сейчас для разных категорий педагогических работников установлена разная продолжительность отпуска. Авторы законопроекта считают, что удлиненный отпуск повысит качество работы учителей.

«Законопроект предполагает положения, похожие на положения указа президента от мая 2012 года, а именно, что средняя заработная плата педагогических работников - выше мы говорили про базовый оклад - средняя заработная плата должна быть не ниже средней по региону и не ниже средней по стране, но при этом за одну ставку», - сказал Смолин.

Он заявил, что учителя получают в одних регионах почти в пять раз меньше, по разным данным, чем в других. То есть за одну и ту же работу учитель в столице может получать более 100 тысяч рублей, а в регионе - 15 или 20. По словам депутата, если не обеспечивается абсолютное соблюдение принципа равной оплаты за равный труд, то нужно хотя бы ограничить уровень этого неравенства.

