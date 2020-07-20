Вполне летняя погода в Санкт-Петербурге: жарко и иногда дождливо, может даже погреметь. Два дня температура будет превышать норму, а к середине недели похолодает.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июля воздух прогреется с ночных 15-17 градусов до 24-26, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений в Санкт-Петербурге 20 июля чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 20 раз, ясно было 8 раз, облачно с прояснениями – 29 раз, напоминает «Яндекс». Самое холодное 20 июля зафиксировано в 1968 году, плюс 5 градусов, а самое тёплое – в 2002 году, плюс 29. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 13 до 25 градусов, сегодня ожидается повышенная для 20 июля температура.