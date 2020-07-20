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20.07.2020 07:20
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Жара в Петербурге ненадолго: скоро похолодает, а дожди останутся

Вполне летняя погода в Санкт-Петербурге: жарко и иногда дождливо, может даже погреметь. Два дня температура будет превышать норму, а к середине недели похолодает.

Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июля воздух прогреется с ночных 15-17 градусов до 24-26, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений в Санкт-Петербурге 20 июля чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 20 раз, ясно было 8 раз, облачно с прояснениями – 29 раз, напоминает «Яндекс». Самое холодное 20 июля зафиксировано в 1968 году, плюс 5 градусов, а самое тёплое – в 2002 году, плюс 29. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 13 до 25 градусов, сегодня ожидается повышенная для 20 июля температура.

Кратковременные дожди, по прогнозу Росгидромета, могут пройти и завтра, уже без гроз, днём будет также до 26 градусов тепла. А вот 22 июля – всего 18-20 градусов, притом что дожди сохранятся, и усилится ветер.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Hans-Christian
Да не может быть! Дождливое лето в Питере? Да вы гоните, друзья. Вот новость так новость.
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