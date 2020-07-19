Пример для страны, да, пожалуй, для мира:

Болельщики футбольного клуба «Зенит» 19 июля сняли и опубликовали видеоклип, в котором высмеяли постоянные претензии «Спартака» к судейству.

Ранее фанаты также продемонстрировали на «Газпром Арене» масштабный баннер на ту же тему с участием владельца «Спартака» Леонида Федуна.



В ответ на это генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что «Зенит» должен уважать соперников, а если петербуржцы не будут этого делать, «в следующий раз им всем будет больно».

