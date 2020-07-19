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19.07.2020 23:14
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«Мясо – икона фанатского стиля». Фанаты «Зенита» высмеяли «Спартак» в клипе

Болельщики футбольного клуба «Зенит» 19 июля сняли и опубликовали видеоклип, в котором высмеяли постоянные претензии «Спартака» к судейству.

Строчки из припева:

«Мясо – икона фанатского стиля,

Пример для страны, да, пожалуй, для мира:

Бойкот выездов, за судейство нытье -

Движуха, что надо, учись фанатье».

Ранее фанаты также продемонстрировали на «Газпром Арене» масштабный баннер на ту же тему с участием владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В ответ на это генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что «Зенит» должен уважать соперников, а если петербуржцы не будут этого делать, «в следующий раз им всем будет больно».

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Комментарии (3)

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Философ (не тролль)
Откуда деньги на эту хрень? Или зенит башляет? Клип- верх тупости фанатов. Без газпромовских денег Зенит это обычная дворовая команда, как в общем-то и остальные команды.
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