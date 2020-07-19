«Надежда» появится ночью. Первая арабская миссия к Марсу через пару часов отправится с японской территории
20 июля около 01.00 по Москве с удаленного космодрома в Японии стартует первая в истории космическая миссия Объединенных Арабских Эмиратов к Марсу. Зонд «Надежда» (англ. Hope), на создание которого, по данным Forbes, ушло шесть лет и 200 миллионов долларов, полетит на японской ракете.
Как сообщает Би-би-си, это один из трех пусков к «красной планете» в этом месяце — также их планируют США и Китай. Дело в том, что именно этот месяц в силу траекторий Земли и Марса подходит для запусков.
Однако для ОАЭ это исторический момент: более того, по расчетам, на целевую орбиту «Надежда» должна выйти в красивую дату — в феврале 2021 года, то есть в год 50-летия независимости ОАЭ. Зонду предстоит пролететь порядка 500 миллионов километров.
Предполагается, что зонд будет изучать атмосферу Марса — ученые рассчитывают узнать больше о том, как планета ее утрачивала, и что происходило с водой. Но главные цели — политические (заявить о себе в космосе) и просветительские: «Надежда» должна вдохновить больше жителей Эмиратов и арабского мира в целом заниматься наукой и повышать свое образование.
Изначально пуск должен был состояться в первой половине месяца, но его уже дважды откладывали. В этот раз с погодными условиями все в порядке — сообщается в твиттере миссии.
Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте на английском и арабском языках.