FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 22:45
2
Печать

«Надежда» появится ночью. Первая арабская миссия к Марсу через пару часов отправится с японской территории

20 июля около 01.00 по Москве с удаленного космодрома в Японии стартует первая в истории космическая миссия Объединенных Арабских Эмиратов к Марсу. Зонд «Надежда» (англ. Hope), на создание которого, по данным Forbes, ушло шесть лет и 200 миллионов долларов, полетит на японской ракете.

Как сообщает Би-би-си, это один из трех пусков к «красной планете» в этом месяце — также их планируют США и Китай. Дело в том, что именно этот месяц в силу траекторий Земли и Марса подходит для запусков.

Однако для ОАЭ это исторический момент: более того, по расчетам, на целевую орбиту «Надежда» должна выйти в красивую дату — в феврале 2021 года, то есть в год 50-летия независимости ОАЭ. Зонду предстоит пролететь порядка 500 миллионов километров.

Предполагается, что зонд будет изучать атмосферу Марса — ученые рассчитывают узнать больше о том, как планета ее утрачивала, и что происходило с водой. Но главные цели — политические (заявить о себе в космосе) и просветительские: «Надежда» должна вдохновить больше жителей Эмиратов и арабского мира в целом заниматься наукой и повышать свое образование.

Изначально пуск должен был состояться в первой половине месяца, но его уже дважды откладывали. В этот раз с погодными условиями все в порядке — сообщается в твиттере миссии.

Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте на английском и арабском языках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262175411
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фoто и видео.. ➜ https://is.gd/sexym
kukuruzza
О,интересно.Если могут потратиться без ущерба для населения страны ,да в мирных целях—удачного старта!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний