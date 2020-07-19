По делу Белгазпромбанка задержаны 30 человек. Лукашенко не согласился с теорией «политического заказа»

«Узником совести из них никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал (экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. – прим. ред). Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут» – приводит слова политика агенство БелТа.

По делу Белгазпромбанка задержаны 30 человек. Об этом 19 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив, что «политического заказа» в происходящем нет.

Как добавил Лукашенко, он не намерен «влезать в подробности» и общаться с теми, кто верит, что уголовное дело в отношении не допущенного до выборов кандидата в президенты, возникло из-за политических мотивов.

«Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение», – сказал Лукашенко.

Виктор Бабарико находится под арестом. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. Главного соперника Александра Лукашенко по президентским выборам задержали за то, что он якобы «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности» внутри компании Белгазпромбанк.

Как стало известно накануне, Комитет госконтроля Белоруссии полагает, что к незаконным процессам могут иметь отношение представители «Газпрома».

В регистрации в качестве кандидата Бабарико отказали якобы из-за иностранной финансовой поддержки. К президентской гонке не допустили и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало.