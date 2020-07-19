Разбой под Ростовом: напавшие ночью на дом экс-директора «Ростсельмаша» убили его сестру, Герой соцтруда потерял память

Черепно-мозговую травму средней тяжести диагностировали у Юрия Пескова — экс-директора комбайнового завода «Ростсельмаш», его сестра погибла в ходе нападения. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».



Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, происшествие зафиксировано в 100 километрах от Ростова-на-Дону в селе Новомаргаритово. Неизвестные ворвались в дом ночью, связали 83-летнего мужчину и его 80-летнюю сестру. Женщине в рот засунули кляп, из-за которого она, предположительно, задохнулась. Хозяина дома ударили по голове в результате чего, по сообщениям СМИ, он частично потерял память.