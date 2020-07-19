FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 20:55
0
Печать

Разбой под Ростовом: напавшие ночью на дом экс-директора «Ростсельмаша» убили его сестру, Герой соцтруда потерял память

Черепно-мозговую травму средней тяжести диагностировали у Юрия Пескова — экс-директора комбайнового завода «Ростсельмаш», его сестра погибла в ходе нападения. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, происшествие зафиксировано в 100 километрах от Ростова-на-Дону в селе Новомаргаритово. Неизвестные ворвались в дом ночью, связали 83-летнего мужчину и его 80-летнюю сестру. Женщине в рот засунули кляп, из-за которого она, предположительно, задохнулась. Хозяина дома ударили по голове в результате чего, по сообщениям СМИ, он частично потерял память.

Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 годы. Имеет звание Героя социалистического труда.

Также в 1980-х годах Песков занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

«Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, ее производственные площадки находятся в пяти странах. Производит машины и техническое оборудование для сельского хозяйства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний