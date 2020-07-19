Победой футбольного клуба «Зенит» завершился полуфинальный матч Кубка России против «Спартака», проходивший в воскресенье, 19 июля, на «Газпром Арене». Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.
Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (24 минута, пенальти) и Далер Кузяев (45). «Спартак» ответил на это точным ударом Александра Соболева. Еще один гол москвичей судья отменил из-за офсайда на 42 минуте.
Благодаря этому, «Зенит» вышел в финал Кубка России, где сразится за главный приз с «Химками». Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
В своей истории «Зенит» четыре раза выигрывал Кубок страны в сезонах 1944, 1998/99, 2009/10 и 2015/16. Трижды команда уступала в финальном матче: 1939, 1984 и 2001/02.