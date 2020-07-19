Глава МИД Великобритании «абсолютно уверен» в попытках РФ взломать данные о вакцинах против COVID-19 и намерен привлечь Кремль к ответственности
Лондон хочет привлечь Россию к ответственности за то, что российские шпионы пытаются саботировать или украсть разработки британских ученых на пути создания вакцины от коронавируса. Об этом 19 июля рассказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб, назвав хакерские атаки «возмутительным и предосудительным» действием.
Он «абсолютно уверен» в том, что попытки украсть данные о вакцинах — дело рук Кремля, заявил дипломат в интервью Sky News. При этом Рааб не уточнил, была ли в итоге украдена какая-либо информация хакерами, обнаруженными ранее на этой неделе американскими, канадскими и британскими спецслужбами.
«И в то время, когда мир собирается вместе, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, в частности, разработать глобальное решение для вакцины, я думаю, то, что российское правительство участвует в этой (шпионской. — Прим. Ред.) деятельности, возмутительно и достойно порицания», — сказал Рааб.
Глава британского МИДа припомнил отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и отметил, что не удивлён отрицанием Москвой причастности к кибератакам. «Мы собираемся привлечь их (власти России) к ответственности», — подчеркнул Рааб.
В свою очередь британский политик Лиза Нэнди, член Лейбористской партии, член теневых кабинетов Джереми Корбина и Кира Стармера, высказала ещё более резкую позицию: «Я считаю, что консерваторы очень медленно осознают угрозу, которую представляет нынешняя администрация Путина, и нам следовало бы действовать гораздо быстрее».