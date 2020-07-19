Глава МИД Великобритании «абсолютно уверен» в попытках РФ взломать данные о вакцинах против COVID-19 и намерен привлечь Кремль к ответственности

Лондон хочет привлечь Россию к ответственности за то, что российские шпионы пытаются саботировать или украсть разработки британских ученых на пути создания вакцины от коронавируса. Об этом 19 июля рассказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб, назвав хакерские атаки «возмутительным и предосудительным» действием.

Он «абсолютно уверен» в том, что попытки украсть данные о вакцинах — дело рук Кремля, заявил дипломат в интервью Sky News. При этом Рааб не уточнил, была ли в итоге украдена какая-либо информация хакерами, обнаруженными ранее на этой неделе американскими, канадскими и британскими спецслужбами.