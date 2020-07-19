FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 21:15
0
Печать

«Света! Света!» Тысячи человек собрались в Минске на первом предвыборном митинге главной соперницы Лукашенко

Тысячи человек собрались в парке Дружбы народов в Минске 19 июля на первом предвыборном митинге кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Как видно на роликах, которые участники митинга выкладывают в социальных сетях, на площадку пришли люди разных возрастов, некоторые принесли флаги. «Света! Света!», – скандируют они.

На сцене вместе с Тихановской оказались представительницы штабов не допущенных до выборов кандидатов Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Как в разговоре с «Фонтанкой» пояснил политконсультант из Минска Александр Колтунов, их объединение можно считать «в какой-то степени шагом отчаяния».

На экране за спинами выступающих перед толпой в парке появляются требования независимых, честных судов и свободы политзаключённым. Людей просят не игнорировать выборы, сходить на участки 9 августа и наблюдать за происходящим, чтобы не допустить фальсификаций.

По данным издания TUT.by, полиция не вмешивается в воскресную встречу, однако в парке то и дело возникают проблемы со связью. Интернет работает с перебоями. До акции в Минске Тихановская с соратницами также выступили в Дзержинске.

Тем временем представитель нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко опровергла слухи от его экстренной госпитализации. «Не дождётесь», – заявила Наталия Эйсмонт журналистам «Эха Москвы». Сообщения о том, что политику потребовалась помощь после встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным появилась 17 июля.

Двух главных соперников Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не допустили до президентской гонки в Белоруссии. Бабарико вместе с сыном 18 июля задержали за «противоправную деятельность». Центризбирком отказал в регистрации в кандидаты и Цепкало.

После этого очередь из протестующих, которые пришли подавать жалобы в ЦИК, растянулась на несколько километров. Полиция задерживала недовольных.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний