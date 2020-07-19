Британцев насторожила российская подводная лодка. Экстренному ремонту «Краснодар» предпочитал Сирию

Британский военные обнаружили, а затем потеряли из виду российскую подлодку «Краснодар», которая, вероятно, направляется в сторону Петербурга.

Как 19 июля отмечает Forbes, субмарина вошла в Ла-Манш и добралась до самой западной точки Великобритании мыса Лендс-Энд. С тех пор информации о её местоположении или же сопровождении британскими или французскими службами не было.



По имеющимся данным, подлодка держит путь в Адмиралтейские верфи в Петербурге, чтобы попасть на плановый ремонт. Недавние её передвижения — основная причина настороженности британской стороны. Отмечается, что Чёрное море субмарина имеет право покидать лишь для ремонта, что и произошло в 2019 году. Тогда, 14 марта, подлодка прошла Босфор, однако до специалистов по техобслуживанию, судя по всему, не добралась. По данным Forbes, последние 15 месяцев она провела в составе 5-й оперативной эскадрильи в Средиземном море. До этого, с мая по август 2017 года, работала в сирийском Тартусе. Западные специалисты не уверены в нынешней цели назначения.