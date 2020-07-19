FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 19:59
4
Печать

Британцев насторожила российская подводная лодка. Экстренному ремонту «Краснодар» предпочитал Сирию

Британский военные обнаружили, а затем потеряли из виду российскую подлодку «Краснодар», которая, вероятно, направляется в сторону Петербурга.

Как 19 июля отмечает Forbes, субмарина вошла в Ла-Манш и добралась до самой западной точки Великобритании мыса Лендс-Энд. С тех пор информации о её местоположении или же сопровождении британскими или французскими службами не было.

По имеющимся данным, подлодка держит путь в Адмиралтейские верфи в Петербурге, чтобы попасть на плановый ремонт. Недавние её передвижения — основная причина настороженности британской стороны. Отмечается, что Чёрное море субмарина имеет право покидать лишь для ремонта, что и произошло в 2019 году. Тогда, 14 марта, подлодка прошла Босфор, однако до специалистов по техобслуживанию, судя по всему, не добралась. По данным Forbes, последние 15 месяцев она провела в составе 5-й оперативной эскадрильи в Средиземном море. До этого, с мая по август 2017 года, работала в сирийском Тартусе. Западные специалисты не уверены в нынешней цели назначения.

В 2016 году «Краснодар» столкнулся с другим судном во время учений и серьёзно повредил перископ. Минобороны требовало взыскать средства с экипажа. С бывшего командира подводной лодки Дениса Сопина и капитана первого ранга Игоря Мартемьянова решением суда в мае 2020 года постановили взыскать 17 млн. рублей.

Субмарина уже появлялась в Ла-Манше в 2017 году, однако тогда её сопровождали корабли британского Королевского флота.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

xander-sh
"Отмечается, что Чёрное море субмарина имеет право покидать лишь для ремонта, " - это кем такое ограничение было установлено ?
Pilat
Я смотрю минобороны продолжает сходить с ума.
Если цена ошибки капитана может быть 17 лямов, то на такой должности он должен получать лям в месяц, не меньше.
А получает?
тысяч 80-ят наверное и то не уверен.
Ref
"Западные специалисты не уверены в нынешней цели назначения. " Так это нормально.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний