Британцев насторожила российская подводная лодка. Экстренному ремонту «Краснодар» предпочитал Сирию
Британский военные обнаружили, а затем потеряли из виду российскую подлодку «Краснодар», которая, вероятно, направляется в сторону Петербурга.
Как 19 июля отмечает Forbes, субмарина вошла в Ла-Манш и добралась до самой западной точки Великобритании мыса Лендс-Энд. С тех пор информации о её местоположении или же сопровождении британскими или французскими службами не было.
По имеющимся данным, подлодка держит путь в Адмиралтейские верфи в Петербурге, чтобы попасть на плановый ремонт. Недавние её передвижения — основная причина настороженности британской стороны. Отмечается, что Чёрное море субмарина имеет право покидать лишь для ремонта, что и произошло в 2019 году. Тогда, 14 марта, подлодка прошла Босфор, однако до специалистов по техобслуживанию, судя по всему, не добралась. По данным Forbes, последние 15 месяцев она провела в составе 5-й оперативной эскадрильи в Средиземном море. До этого, с мая по август 2017 года, работала в сирийском Тартусе. Западные специалисты не уверены в нынешней цели назначения.
В 2016 году «Краснодар» столкнулся с другим судном во время учений и серьёзно повредил перископ. Минобороны требовало взыскать средства с экипажа. С бывшего командира подводной лодки Дениса Сопина и капитана первого ранга Игоря Мартемьянова решением суда в мае 2020 года постановили взыскать 17 млн. рублей.
Субмарина уже появлялась в Ла-Манше в 2017 году, однако тогда её сопровождали корабли британского Королевского флота.