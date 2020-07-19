«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм полуфинального матча Кубка России против «Спартака», который проходит на «Газпром Арене» в воскресенье, 19 июля. После 45 минут петербуржцы ведут в счете 2:1.



Первый гол в игре с пенальти забил Артем Дзюба на 24 минуте. На 42-й минуте «Спартак» отличился после точного удара защитника Жиго, но судья отменил гол из-за офсайда. Уже в добавленное время по всем правилам забил нападающий красно-белых Александр Соболев. Но «Зенит» все-таки сумел уйти на перерыв, ведя в счете, благодаря голу Далера Кузяева.