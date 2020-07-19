На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда. Укладывать асфальт будут до утра понедельника

Кольцевая автомобильная дорога вокруг Петербурга с вечера 19 июля будет перекрыта на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей для дорожно-строительных работ в рамках реконструкции северного участка.



Речь идёт о 12-м километре внутреннего кольца, 129-м километре внешнего, уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там рабочие будут укладывать верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

«С 21:00 19 июля до 08:00 20 июля 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД, в Санкт-Петербург, на Парашютную улицу и съезд из Санкт-Петербурга, с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД», — предупредил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.