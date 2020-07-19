Роспотребнадзор обновит требования для кафе и ресторанов. Среди них - запрет включать чаевые в счёт без согласия клиента
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания вместо тех, что были приняты 23 года назад. Проект соответствующего постановления кабмина РФ выложен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов 19 июля.
Отношения между потребителем и предприятиями общественного питания (ресторанами, кафе, кофейнями, барами, буфетами, столовыми и т.п.) кардинальным изменениям не подвергнутся, однако некоторые нормы скорректированы в виду обновлённого законодательства и технологического развития сферы общепита. Например, документ даёт возможность клиенту оформить заказ заранее «через интернет, по телефону и иные средства связи».
Ещё один важный момент - пункт о том, что заведение общественного питания не может без одобрения клиента выполнять дополнительные услуги за плату и включать их в заказ. Речь идёт об таких услугах, которые не относятся к цене продукта в меню, например, чаевые, комиссии, доплаты и т.д. Более того, не дав согласия, но оплатив эти расходы, клиент по-прежнему будет иметь право вернуть сумму.
Отметим, что и сейчас клиенты не обязаны оставлять чаевые, хотя некоторые заведения автоматически включают 10-процентную надбавку за услуги официанта для больших компаний. Такие действия можно обжаловать в суде. Например, в апреле арбитражный суд Петербурга оштрафовал на 10 тыс. рублей ООО «КС-Групп» за навязанные чаевые в ресторане «Пхали-Хинкали».