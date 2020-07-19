Роспотребнадзор обновит требования для кафе и ресторанов. Среди них - запрет включать чаевые в счёт без согласия клиента

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания вместо тех, что были приняты 23 года назад. Проект соответствующего постановления кабмина РФ выложен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов 19 июля.



Отношения между потребителем и предприятиями общественного питания (ресторанами, кафе, кофейнями, барами, буфетами, столовыми и т.п.) кардинальным изменениям не подвергнутся, однако некоторые нормы скорректированы в виду обновлённого законодательства и технологического развития сферы общепита. Например, документ даёт возможность клиенту оформить заказ заранее «через интернет, по телефону и иные средства связи».