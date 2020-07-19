В непригодное состояние пришла «Газель» днём 19 июля на Володарском мосту. Детали кузова после встречи с троллейбусом сложились внутрь так, что грозились упасть на землю. Как только снимки произошедшего появились в социальных сетях, петербуржцы начали активно обсуждать увиденное. «Нормально сложился горьковский автопром», — прокомментировал увиденное пользователь Валерий.



Как в комментариях отметил горожанин Алексей, машина выглядит так, будто починить её вряд ли получится. «Двери с фургона куплю, думаю, «Газели» они уже не нужны», — иронично подметил он. Задняя стенка кузова, действительно, болтается на петлях и практически волочится по земле. В таком состоянии большегруз ехал в потоке других машин в сторону Народной улицы ещё какое-то время и только затем окончательно остановился.