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19.07.2020 18:43
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«Нормально сложился горьковский автопром». На Володарском мосту при встрече с троллейбусом на части развалилась «Газель»

В непригодное состояние пришла «Газель» днём 19 июля на Володарском мосту. Детали кузова после встречи с троллейбусом сложились внутрь так, что грозились упасть на землю. Как только снимки произошедшего появились в социальных сетях, петербуржцы начали активно обсуждать увиденное. «Нормально сложился горьковский автопром», — прокомментировал увиденное пользователь Валерий.

Как в комментариях отметил горожанин Алексей, машина выглядит так, будто починить её вряд ли получится. «Двери с фургона куплю, думаю, «Газели» они уже не нужны», — иронично подметил он. Задняя стенка кузова, действительно, болтается на петлях и практически волочится по земле. В таком состоянии большегруз ехал в потоке других машин в сторону Народной улицы ещё какое-то время и только затем окончательно остановился.

Траекторию движения отметили мелкие детали и вывалившиеся коробки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Троллейбус пострадал значительно меньше — у него лишь немного повреждено заднее стекло с правой стороны. На место приехала реанимация, однако помощь никому не понадобилась.

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Комментарии (5)

xander-sh
Большегруз из газели - это да.. Гораздо больше детского пластмассового камаза увезет...
Draftikk
автор не виноват, это редактор пустил статью в ход, с него и спрос
Zloi_prohozhiy
Иногда создаётся впечатление, что Фонтанка вообще по самому дну журналистов набирает. Тому, кто эту новость опубликовал, надо тележки у Ашана собирать, там думать не надо и за грамотностью следить.
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