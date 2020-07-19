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19.07.2020 18:01
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Российские центры помощи женщинам заявили о вспышке домашнего насилия во время пандемии. Их цифры сильно отличаются от статистики МВД

Российские общественные организации заявили о всплеске случаев домашнего насилия в стране во время пандемии коронавируса. Об этом 19 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные доклада семи центров помощи.

В Консорциуме женских неправительственных объединений с марта по май 2020 года были зарегистрированы 353 жалобы, при этом в последний месяц весны обращений было в два раза больше, чем в среднем за этот период. Аналогичную ситуацию описывают и работники благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры». Тут отметили, что количество заявок увеличилось в два раза и большинство из них «напрямую связаны» с необходимостью оставаться дома. Как следует из бумаги, всего за весну на всероссийскую горячую линию помощи года поступили больше 8,68 тысяч звонков с историями от жертв бытового насилия.

Вспышки фиксируются по всей стране. Так, согласно подсчётам Псковского независимого социального женского центра, с апреля количество обращений за помощью по сравнению с данными за предыдущие три месяца. Звонков стало больше на 200%.

«К сожалению, реакция государства на проблему домашнего насилия в период COVID кажется не слишком последовательной, прогрессивной и своевременной», – констатировали в специалисты.

При этом, как подчёркивает «Коммерсантъ», согласно официальному сообщению МВД, с начала года количество сообщений о домашнем насилии и подобных преступлениях в семейно-бытовой сфере стало меньше на 10,6%.

В апреле 2020 года обратить внимание властей на происходящее пыталась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она призвала создать больше центров помощи, куда пострадавшие могут попасть без документов. С аналогичным предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обращались депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. Они говорили о том, что жертв домашнего насилия нужно освободить от штрафов за нарушение карантинного режима.

Вспышка домашнего насилия случилась не только в России. С этой же проблемой во время обязательной изоляции столкнулись другие страны. Ситуацию обсуждали в ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул, что во время пандемии случилась «ужасающая глобальная вспышка насилия в семье».

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Комментарии (1)

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А вы побольше людей запирайте по крохотным квартирёнкам,как пауков в одной банке, - вам еще и не такая вспышка будет. Совсем люди друг друга перебьют
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