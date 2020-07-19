«Зенит» назвал состав на кубковую игру со «Спартаком»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился с составом на матч полуфинала Кубка России против московского «Спартака», который пройдет в воскресенье, 19 июля.
С первых минут на поле выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси.
Матч начнется в 18:30.
О том, что поспособствовало повышенному интересу к матчу, читайте в материале «Фонтанки».