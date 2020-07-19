В Испании задержали организатора матча между заражёнными коронавирусом и здоровыми людьми

В испанском автономном сообществе Наварра задержан мужчина, который, как подозревает полиция, пытался организовать футбольный матч между здоровыми людьми и теми, у кого диагностировали COVID-19. Об этом 15 июля пишет газета El Confidencial.



По данным издания автор дерзкой и небезопасной с эпидемиологической точки зрения идеи анонсировал мероприятие и призывал пользователей присоединиться к состязанию, запланированному на 20 июля в Памплоне. Именно там находится очаг новой вспышки заболевания. Собранные же от матча деньги он предлагал для поддержки тех, кто наиболее серьезно пострадал от коронакризиса.

