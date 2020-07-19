В Испании задержали организатора матча между заражёнными коронавирусом и здоровыми людьми
В испанском автономном сообществе Наварра задержан мужчина, который, как подозревает полиция, пытался организовать футбольный матч между здоровыми людьми и теми, у кого диагностировали COVID-19. Об этом 15 июля пишет газета El Confidencial.
По данным издания автор дерзкой и небезопасной с эпидемиологической точки зрения идеи анонсировал мероприятие и призывал пользователей присоединиться к состязанию, запланированному на 20 июля в Памплоне. Именно там находится очаг новой вспышки заболевания. Собранные же от матча деньги он предлагал для поддержки тех, кто наиболее серьезно пострадал от коронакризиса.
🙄 Investigan un partido de fútbol en Navarra de contagiados contra no contagiados de coronavirus https://t.co/Gi8fo7QhxZ— Sportyou (@SportYou) July 18, 2020
Задержанному вменяют преступление против здоровья населения. Расследование ещё не закончилось.
С начала пандемии в Испании было диагностировали более 260 тыс. случаев инфицирования, более 28,4 тыс. заразившихся погибли. Введённый в стране в середине марта режим повышенной готовности сняли 21 июня.