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19.07.2020 17:37
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В Испании задержали организатора матча между заражёнными коронавирусом и здоровыми людьми

В испанском автономном сообществе Наварра задержан мужчина, который, как подозревает полиция, пытался организовать футбольный матч между здоровыми людьми и теми, у кого диагностировали COVID-19. Об этом 15 июля пишет газета El Confidencial.

По данным издания автор дерзкой и небезопасной с эпидемиологической точки зрения идеи анонсировал мероприятие и призывал пользователей присоединиться к состязанию, запланированному на 20 июля в Памплоне. Именно там находится очаг новой вспышки заболевания. Собранные же от матча деньги он предлагал для поддержки тех, кто наиболее серьезно пострадал от коронакризиса.

Задержанному вменяют преступление против здоровья населения. Расследование ещё не закончилось.

С начала пандемии в Испании было диагностировали более 260 тыс. случаев инфицирования, более 28,4 тыс. заразившихся погибли. Введённый в стране в середине марта режим повышенной готовности сняли 21 июня.

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