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19.07.2020 17:07
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В Озерках во время купания утонул человек

В Верхнем Суздальском озере днём 19 июля утонул человек. Ему пытались помочь спасатели, однако реанимировать мужчину на берегу не смогли.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу и области, в экстренные службы в 12.35 позвонил очевидец и рассказал о случившемся.

В спасательной операции участвовали восемь специалистов. Горожанин отплыл далеко от берега, поэтому им пришлось использовать лодки.

Нехарактерная для Петербурга жара в июне постоянно привлекала горожан к водоёмам. По подсчётам спасателей, за первый месяц лета в воде погибли почти 30 человек.

В начале июля выбраться на берег после плавания в озере в парке «Сосновка» не смог молодой мужчина.

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