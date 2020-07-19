В Озерках во время купания утонул человек

В Верхнем Суздальском озере днём 19 июля утонул человек. Ему пытались помочь спасатели, однако реанимировать мужчину на берегу не смогли.



Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу и области, в экстренные службы в 12.35 позвонил очевидец и рассказал о случившемся.

В спасательной операции участвовали восемь специалистов. Горожанин отплыл далеко от берега, поэтому им пришлось использовать лодки.

Нехарактерная для Петербурга жара в июне постоянно привлекала горожан к водоёмам. По подсчётам спасателей, за первый месяц лета в воде погибли почти 30 человек.