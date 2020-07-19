Опрос: Трамп сократил отставание от Байдена

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на восемь процентных пунктов. Однако разрыв между политиками за месяц сократился, пишет 19 июля ТАСС. Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News, 49% респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, а 41% — за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Остальные 10% опрошенных заявили, что еще не определились в этом вопросе. Однако ни один из политиков не набрал 50% поддержки.

При этом действующий глава государства упрочил свои позиции по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июне. Тогда разрыв по популярности составлял 12 процентных пунктов (50% и 38%) в пользу демократа Байдена. В субботу были опубликованы итоги опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post. Согласно им, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов (54% и 44%). Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).