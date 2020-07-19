В Петербурге раскрыли создателей брендовых сайтов-подделок, обманувших россиян на четыре с лишним миллиона
Полиция Кировского района возбудила уголовное дело в отношении создателей мошеннических сайтов-зеркал. С их помощью группа злоумышленников списывала средства с банковских счетов россиян. В качестве наживки использовали названия известных брендов, а когда покупатели начинали вводить личные данные, деньги автоматически списывались. Таким образом трое знакомых могли заработать больше четырёх миллионов рублей.
Как 19 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, обмануть злоумышленникам удалось больше двух тысяч россиян. При этом данные о некоторых банковских аккаунтах они собирали не через страницы лжемагазинов, а более простым способом — информацию брали из баз данных в даркнете.
К воскресенью, 19 июля, из квартир подозреваемых правоохранители изъяли больше двухсот сим-карт и десять мобильников. На смартфонах специалисты нашли доказательства и подробности работы группировки.
Как правило, сайты-зеркала незначительно отличаются от оригинальных по дизайну и наполнению. С помощью таких страниц мошенники не только напрямую списывают деньги и получают доступ к личной информации, но и перепродают товары по завышенной цене.