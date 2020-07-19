Путин перенёс несостоявшийся X Петербургский международный юридический форум на май 2021 года

Президент России Владимир Путин согласовал перенос юбилейного, десятого Петербургского международного юридического форума на май 2021 года. Соответствующий документ опубликован 19 июля на портале правовой информации.

В нём сказано, что в распоряжение о проведении этого мероприятия (от 4 ноября 2019 г. №372) должны быть внесены правки: «в пункте 1 слова «19 — 23 мая 2020 г.» заменить словами «18 — 22 мая 2021 г.».

В апреле из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введённых из-за этого ограничений прошёл по инициативе организаторов ПМЮФ «Форум 9 1/2: Законы коронавируса». С 10 по 12 апреля в онлайн-формате обсуждались правовые аспекты сложившейся ситуации.

