FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 15:37
2
Печать

Путин перенёс несостоявшийся X Петербургский международный юридический форум на май 2021 года

Президент России Владимир Путин согласовал перенос юбилейного, десятого Петербургского международного юридического форума на май 2021 года. Соответствующий документ опубликован 19 июля на портале правовой информации.

В нём сказано, что в распоряжение о проведении этого мероприятия (от 4 ноября 2019 г. №372) должны быть внесены правки: «в пункте 1 слова «19 — 23 мая 2020 г.» заменить словами «18 — 22 мая 2021 г.».

В апреле из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введённых из-за этого ограничений прошёл по инициативе организаторов ПМЮФ «Форум 9 1/2: Законы коронавируса». С 10 по 12 апреля в онлайн-формате обсуждались правовые аспекты сложившейся ситуации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Romantonov
А что там люди с дипломами непонятных наук на том форуме обсуждают? И кто платит за банкет?
VVM1962
Международный юридический форум в россии?????
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний