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19.07.2020 15:17
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Печать

Гроза придёт в Петербург в понедельник

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о надвигающейся грозе: стихия разгуляется в Петербурге и окрестностях 20 июля.

В связи с этим МЧС по Петербургу напоминает: тем, кто завтра рассчитывает быть в сельской местности, надо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию, не топить печь («выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд», сообщает МЧС), выключить электроприборы и не говорить по телефону.

Напомним, июньская гроза в Петербурге закончилась трагедией: на берегу Финского залива погиб ребенок — в него ударила молния. Током поразило и его бабушку.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
"закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию, не топить печь («выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд», сообщает МЧС), выключить электроприборы и не говорить по телефону." - дышать-то хоть можно будет?
hal9000
Как Путин в бункере сидеть чтоли?..мы не такие трусливые как он..наш народ никогда не пасует перед опасность..всегда смело и с остервенением идёт в бой на врага..а если ещё что грамм примет разнесет в клочья любого кто покусится на родину
медведь Дмитрий
Т.е забраться в погреб из за грозы ???? Мощно !!!!
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