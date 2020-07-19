Гроза придёт в Петербург в понедельник

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о надвигающейся грозе: стихия разгуляется в Петербурге и окрестностях 20 июля.
В связи с этим МЧС по Петербургу напоминает: тем, кто завтра рассчитывает быть в сельской местности, надо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию, не топить печь («выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд», сообщает МЧС), выключить электроприборы и не говорить по телефону.
Напомним, июньская гроза в Петербурге закончилась трагедией: на берегу Финского залива погиб ребенок — в него ударила молния. Током поразило и его бабушку.