Французская полиция задержала мигранта в связи с пожаром в соборе святых Петра и Павла в Нанте

В Нанте заключён под стражу 39-летний мужчина, который за день до пожара в кафедральном соборе святых Петра и Павла должен был закрывать ворота церкви, сообщает 19 июля BFMTV.

Уточняется, что он был задержан накануне. Это мигрант, который хотел легализоваться во Франции. Он был волонтёром в епархии и отвечал за запирание собора.

Прокурор подчёркивает, что «на данном этапе речь идет о проверках». «Любое заключение будет преждевременным», — отметил он. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».