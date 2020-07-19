Французская полиция задержала мигранта в связи с пожаром в соборе святых Петра и Павла в Нанте
В Нанте заключён под стражу 39-летний мужчина, который за день до пожара в кафедральном соборе святых Петра и Павла должен был закрывать ворота церкви, сообщает 19 июля BFMTV.
Уточняется, что он был задержан накануне. Это мигрант, который хотел легализоваться во Франции. Он был волонтёром в епархии и отвечал за запирание собора.
Прокурор подчёркивает, что «на данном этапе речь идет о проверках». «Любое заключение будет преждевременным», — отметил он. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».
Расследование пожара в кафедральном соборе святых Петра и Павла продолжается, специалисты отсматривают видео с камер наблюдения, на месте работают техники и пожарные эксперты. Большое количество обломков усложняет работу. Точка возгорания рядом с большим органом (электрифицированным) еще не установлена.
Власти сейчас ждут выводов эксперта по пожарной безопасности, приехавшего из Парижа. Его доклад будет иметь важное значение при определении того, идёт ли речь об умышленном поджоге или несчастном случае. Спустя 24 часа преступная версия отодвигается на второй план, поскольку доказательств поджога и следов взлома в храме пока не нашли, отмечает BFMTV. Здание закрывается каждый вечер в соответствии с очень строгой процедурой.
Пожар начался около 8 часов утра по местному времени накануне, 18 июля. Огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи. Епархия Нанта показала собор после пожара.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.