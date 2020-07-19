Ученые отправились в дантовский «Ад». Новый океан на месте Эфиопии появится через 5 миллионов лет, но 35-километровая трещина уже есть

Новые спутниковые инструменты позволят ученым рассказать больше о том, как будет проходить образование нового океана на просторах Африканского континента. В частности, с помощью спутникового радара британские ученые изучают вулканическую активность в Восточной Африке, которая связана с предстоящим континентальным разломом. Об их исследованиях рассказывает NBCNews.



На формирование нового африканского океана уйдет 5-10 миллионов лет, но свидетельства изменений на земле уже можно заметить. Самое очевидное из них — 35-километровая трещина на территории пустыни в Эфиопии. Здесь идет процесс превращения континентального рифа (разлома) в океанический.