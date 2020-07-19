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19.07.2020 14:37
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Ученые отправились в дантовский «Ад». Новый океан на месте Эфиопии появится через 5 миллионов лет, но 35-километровая трещина уже есть

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

Новые спутниковые инструменты позволят ученым рассказать больше о том, как будет проходить образование нового океана на просторах Африканского континента. В частности, с помощью спутникового радара британские ученые изучают вулканическую активность в Восточной Африке, которая связана с предстоящим континентальным разломом. Об их исследованиях рассказывает NBCNews.

На формирование нового африканского океана уйдет 5-10 миллионов лет, но свидетельства изменений на земле уже можно заметить. Самое очевидное из них — 35-километровая трещина на территории пустыни в Эфиопии. Здесь идет процесс превращения континентального рифа (разлома) в океанический.

Сам факт, что новый океан скоро возникнет, был известен еще десять лет назад. Однако новые технические средства позволяют визуализировать этот процесс буквально до миллиметров в год.

Долина Афар в Эфиопии, где и происходят исследования, - одно из самых жарких мест на планете.

«Ее называют «Адом» Данте, - рассказывает Синтия Эбингер, геофизик Тулейнского университета в Новом Орлеане. - Самый жаркий обитаемый город на поверхности Земли находится в Афар. Дневные температуры часто поднимаются до 130 градусов Фаренгейта (54,4 градуса Цельсия) и они спадают до спасительных 35 градусов в ночи».

Напомним, в июле глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что из-за изменения климата минимальное значение площади льдов в Северном Ледовитом океане снизилось в два раза за тридцать лет.

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