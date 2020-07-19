Женщины объединились против Лукашенко, назвавшего белорусскую Конституцию не созданной под женщину-президента

Главные силы оппозиции страны объединились в поддержку Светланы Тихановской, зарегистрированной кандидатом на выборах. Она стала лицом кампании после того, как кандидаты-мужчины были сняты с выборов белорусскими властями, в том числе был задержан ее муж Сергей Тихановский.

Лицо оппозиции на предстоящих президентских выборах в Белоруссии будет женским. Причем лиц будет три — таким оказался своеобразный ответ многолетнему лидеру государства, недавно заявившему, что женщине не под силу та власть, которой наделяет президента страны действующая Конституция.

Кроме Светланы Тихановской, которую называют главным соперником Лукашенко, в коалицию вошли координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова (сам Бабарико был снят с президентской гонки) и жена Валерия Цепкало Вероника (ее супругу также было отказано в регистрации).

Как сообщает РБК, объединенная команда от оппозиции в случае своей победы обещает дать политическим и экономическим заключенным право на пересмотр дел, а также провести повторные выборы президента, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты.

«Мы хотим показать женскую солидарность, - цитирует РБК Веронику Цепкало. - И доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что, по Конституции, женщина имеет полное право стать президентом».

Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, на них зарегистрировано пять кандидатов - Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.