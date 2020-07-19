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19.07.2020 13:15
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«Ситуация действительно критическая». В Гонконге зафиксирован рекордных суточный прирост заболевших COVID-19

Более 100 новых случаев инфицирования COVID-19 диагностировано за последние сутки в Гонконге.

Глава местной администрации Кэрри Лам 19 июля назвала это «рекордным суточным показателем» с начала пандемии коронавируса, передаёт ТАСС. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, 180 тысяч госслужащих переведут на дистанционный режим работы с понедельника, 20 июля. На службе оффлайн останутся только сотрудники экстренных служб.

После трех недель нулевого прироста коронавирус вновь начал наступление в мегаполисе: 16 июля сообщалось о 67 новых случаях заражений, 17 июля - о 58, 18 июля - о 64.

Сейчас в Гонконге нельзя собираться в группы более четырех человек, не работают спортзалы, бассейны, бары, клубы, кинотеатры и местный «Диснейленд», рестораны после шести вечера работают исключительно навынос. В общественном транспорте обязательно использовать маски.

«Я думаю, что ситуация действительно критическая, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время она будет взята под контроль», - заявила Лам.

В сравнении с Петербургом Гонконг справился с пандемией, по крайней мере, с её первой волной, хорошо: всего зарегистрировано около 1 900 заражений, летальных исходов - 12.

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