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19.07.2020 13:04
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Мастер из объявления взял с петербурженки 200 тысяч за ремонт двух ноутбуков. Наценка в 25 раз впечатлила полицию

Виртуоз ремонта техники по имени Василий потребовал 200 тысяч рублей с жительницы Красносельского района за ремонт двух ноутбуков. Телефон мастера женщина нашла в одном из буклетов среди бумаг в почтовом ящике. Как оказалось, решив не искать других вариантов, она заплатила примерно в 25 раз больше положенного. Как 19 июля стало известно «Фонтанке», по оценкам других экспертов, технические неисправности можно было ликвидировать за 8 тысяч рублей.

Теперь к записям с камер видеонаблюдения присмотрятся правоохранители. Мастера с чемоданом инструментов, который пришёл к клиентке в квартиру на улице Партизана Германа, 10, днём накануне, попробуют разыскать.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

AEG
Это, вероятно, из тех мастеров, что пишут - "Живу рядом, приеду быстро."
Петр Петров
Не понимаю, где нарушение закона???
теперь не можно разве торговать с высокой маржой?
любовь спасет мир
вот гаденыш
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