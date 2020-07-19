Мастер из объявления взял с петербурженки 200 тысяч за ремонт двух ноутбуков. Наценка в 25 раз впечатлила полицию

Виртуоз ремонта техники по имени Василий потребовал 200 тысяч рублей с жительницы Красносельского района за ремонт двух ноутбуков. Телефон мастера женщина нашла в одном из буклетов среди бумаг в почтовом ящике. Как оказалось, решив не искать других вариантов, она заплатила примерно в 25 раз больше положенного. Как 19 июля стало известно «Фонтанке», по оценкам других экспертов, технические неисправности можно было ликвидировать за 8 тысяч рублей.



Теперь к записям с камер видеонаблюдения присмотрятся правоохранители. Мастера с чемоданом инструментов, который пришёл к клиентке в квартиру на улице Партизана Германа, 10, днём накануне, попробуют разыскать.